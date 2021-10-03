Новосибирск, 3 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области Центр управления регионом (ЦУР) проработал уже десять месяцев. С помощью информационных систем учреждение координирует сбор жалоб, вопросов и обращений от новосибирцев, передаёт их в органы власти, мониторит выполнение.

Tambov.gov.ru В центре управления регионом

«Все это направлено на снижение бюрократических барьеров, выстраивание эффективных каналов связи, прогнозирование потенциальных проблем и их оперативное решение», — отметил и.о. министра цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

За это время было обработано 113 тысяч сообщений от жителей Новосибирской области, 104 тысячи из них успешно решены.

По словам руководителя учреждения Ольги Соболевой, уровень удовлетворенности ответами в социальных сетях составляет 87%.

Отмечается, что среди наиболее популярных тем, с которыми обращаются новосибирцы — коронавирус, дороги и благоустройство. Наиболее активно подают обращения жители Новосибирска, Новосибирского района, Искитима, Оби и Бердска, меньше всего — жители Северного, Кочковского и Здвинского районов.