Курган, 3 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В Курганской области 2 октября зафиксировали 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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За последние дни в регионе наблюдается уверенный рост числа таких пациентов. 1 октября их обнаружили 136, 30 сентября — 129, а 29-го — 127.

Из новых случаев 58 зафиксировано собственно в Кургане. С начала пандемии на территории Зауралья обнаружили уже 33 915 заразившихся.