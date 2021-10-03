Москва, , 18:26 — REGNUM Более 3,5 трлн рублей предусмотрено выделить на сферу национальной обороны России в проекте бюджета на 2022−2024 годы, сообщается в пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ.

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При этом военные расходы должны составить 2,6% от прогнозируемого объёма ВВП России или около 15% всех расходов государственного бюджета РФ.

Стоит отметить, что в то же время на развитие национальной экономики планируется выделить 3,46 трлн рублей, а на решение социальных вопросов — 5,8 трлн рублей, что является самым крупным элементом госбюджета России.

Напомним, в 2021 и 2020 году расходы госбюджета на экономическое развитие были больше расходов на оборонную сферу.

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