Москва, 3 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Более 3,5 трлн рублей планируется выделить на сферу национальной обороны России в 2022 году. Это следует из сопроводительных документов к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.

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При этом военные расходы должны составить 2,6% от прогнозируемого объёма ВВП России или около 15% всех расходов государственного бюджета РФ.

Стоит отметить, что в то же время в 2022 году на развитие национальной экономики планируется выделить 3,46 трлн рублей, а на решение социальных вопросов — 5,8 трлн рублей, что является самым крупным элементом госбюджета России.

Напомним, в 2021 и 2020 году расходы госбюджета на экономическое развитие были больше расходов на оборонную сферу.