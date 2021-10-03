Тюмень, 3 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Тюменской области 2 октября обнаружили 244 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 3 октября в регионе выявили уже 62 485 заразившихся. Выздоровели 54 247.

28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За последние дни их количество выросло.