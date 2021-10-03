Тбилиси, , 18:18 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили осужден в республике по двум уголовным делам, прокуратура не видит необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы. Об этом 3 октября сообщила сотрудница пресс-службы надзорного органа.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела. Соответственно, он арестован и находится в пенитенциарном учреждении, — сказала сотрудница пресс-службы. — Что же касается дела о пересечении границы, то тут мы не ограничены в сроках, когда посчитаем нужным, тогда и предъявим (обвинения)».

Согласно грузинскому законодательству, когда человека задерживают по обвинению в совершении преступления, у следователей есть 48 часов для предъявления обвинений. Если этого не происходит, то его выпускают на свободу. В случае с Саакашвили это правило не действует, поскольку он задержан как осужденный, а не обвиняемый.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили вернулся в Грузию, хотя его там заочно признали виновным в ряде преступлений. 1 октября экс-президента задержали. После ареста он объявил голодовку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет заниматься вопросом возвращения на Украину украинского гражданина, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

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