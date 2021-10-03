Киев, , 18:06 — REGNUM Действующий глава Украины Владимир Зеленский пока не принял решение по поводу второго президентского срока. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил 3 октября сам глава государства во время брифинга на выездном заседании фракции «Слуга народа».

Владимир Зеленский Gov.ua

«Я ничего не решил по второму сроку», — заявил Зеленский.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» заявил, что пост главы Украины он хотел бы занимать до того момента, когда его команда выполнит все свои предвыборные обещания.

Читайте также: Зеленский рассказал, как долго он хочет оставаться президентом Украины