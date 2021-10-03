Монреаль, Канада, 3 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Лёгкий самолет потерпел катастрофу в Канаде, сообщает 3 октября телеканал CTV News.

Легкомоторный самолет

По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек.

Легкомоторный самолёт Cessna 172 упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля в городе Монреаль. Летательный аппарат курсировал с баннером «Ты выйдешь за меня?».

«К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу», — цитирует телеканал слова представителя местной полиции.

Причины крушения пока не выяснены.