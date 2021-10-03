Тбилиси, , 17:47 — REGNUM Выборы в местные органы власти в Грузии были спокойными и конкурентными, говорится в телеобращении президента республики Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную среду, можно сказать, что выборы в местные органы власти в Грузии прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде», — заявила она.

Очень важно, что «сегодня был сделан еще один шаг к демократии и стабилизации», добавила Зурабишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, а оппозиционное «Единой национальное движение», основанное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашили, — 31,23% голосов.