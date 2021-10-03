Новосибирск, 3 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Новосибирске 12 октября состоится Международная рабочая встреча «Посольский двор. Перезагрузка» — первое в сибирском регионе выставочное мероприятие туристической тематики. Об этом сообщает Новосибирская ассоциация туристских организаций (НАТО).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

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Отмечается, что участниками встречи станут представители зарубежных туристических администраций, национальные DMC и российские туроператорские компании.

«В рамках «Посольского двора» пройдут презентации туристического потенциала популярных и эксклюзивных туристических направлений, переговоры в форматах назначенных встреч и свободного общения, неформальный вечер с розыгрышем призов от участников, — рассказали в НАТО. — Участие в «Посольском дворе» подтвердили НТО шести стран: Таиланда, Японии, Макао, Польши, Словакии и Чехии».

В НАТО подчеркнули, что период действия коронавирусных ограничений привёл к длительной паузе в организации экспо-мероприятий туристической тематики и уходу абсолютного большинства маркетинговых акций в онлайн. Между тем, запрос на очное общение в профессиональной среде не только не угас, но и вырос. В НАТО считают, что дефицит общения и должен восполнить обновлённый «Посольский двор».