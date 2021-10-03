Киев, , 17:41 — REGNUM Законопроект об изменениях в конституцию Украины относительно изменения формы правления в государстве на президентскую республику не намерен предусматривать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил во время брифинга на выездном заседании фракции «Слуга народа» сам глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Президентскую республику я не намерен делать», — заявил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября президент страны Владимир Зеленский во время выступления перед участниками заседания фракции «Слуга народа» в Трускавце заявил, что на Украине начали ощущать «давление и бояться» олигархи и предатели.

Читайте также: Зеленский об олигархах и предателях: «Каждый ощущает давление»