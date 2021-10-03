Кемерово, 3 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области прокуратура добилась погашения задолженности по оплате труда перед работниками транспортной компании на сумму более 17 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«Информация о задолженности перед работниками Кемеровской транспортной компании и возможной забастовке на предприятии была опубликована в средствах массовой информации, что стало поводом к проведению прокуратурой города Кемерово проверки исполнения трудового законодательства в части своевременности оплаты труда, а также выездного приёма работников компании прокурором города. Выявлена задолженность по заработной плате перед 735 работниками за август 2021 года в размере 17,8 млн руб.», — уточнили в ведомстве.

В отношении генерального директора компании возбуждено и направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда дело об административном правонарушении. Также руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона и потребовал незамедлительно погасить задолженность.

Отмечается, чтов настоящее время задолженность по зарплате погашена в полном объёме. Также всем работникам выплачена компенсация за задержку заработной платы.