Новосибирск, 3 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В регионах Сибирского федерального округа за восемь месяцев 2021 года прокуроры выявили 408 организаций и индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции, либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры для прикрытия фактических трудовых отношений. Об этом сообщает управление генеральной прокуратуры РФ по Сибири.

Ника Егорова Зарплата в конверте

Так, прокурор Чаа-Хольского района Тувы направил в суд иски об обязании председателя Совета Чаа-Хольского потребительского кооператива заключить трудовые договоры с семью работниками и внести соответствующие записи в трудовые книжки. Работодатель оштрафован.

Аналогичные исковые заявления к ООО «Инь-Ян» предъявлены в суд прокурором Чунского района Иркутской области.

Кроме того, прокуроры Болотнинского, Колыванского и Мошковского районов Новосибирской области внесли представления четырём работодателям, заключившим с 28 гражданами гражданско-правовые договоры вместо трудовых. Руководители организаций оштрафованы на 40 тыс. руб.