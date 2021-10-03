Киев, , 17:25 — REGNUM На Украине будут созданы зенитно-ракетные системы ПВО нового поколения «Кильчень», заявил 3 октября директор КБ «Южное» по коммуникациям Сергей Полуян местному изданию «Апостроф».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам директора по коммуникациям, КБ «Южное» до сих пор работает.

«По вооружению наша работа ведется в двух направлениях. Первое направление — это продление сроков эксплуатации ракетно-реактивного вооружения. Второе направление — это создание новых образцов ракетно-реактивного вооружения», — заявил Полуян.

Он сообщил, что КБ «Южное» планирует создать новую зенитную систему «Кильчень».

"Предлагаемая нами система — это оружие нового поколения, способное вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Комплекс будет способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км и баллистические на расстоянии до 44 км. Количество одновременно обстреливаемых целей — от 12 до 16 (в зависимости от их типа)», — рассказал директор по коммуникациям.

«Украина славится сильной школой радиолокации и информационных технологий, и сегодня мы — одна из немногих стран, способных создать зенитный комплекс шестого поколения», — сообщил Полуян.

При этом, описывая достижения КБ в сфере продления сроков эксплуатации имеющегося ракетного вооружения, Полуян употребил выражение «кое-какие узлы и агрегаты мы уже отремонтировали».

Кроме того, он заявил о создании новых боеприпасов для РСЗО «Град» с увеличенной дальностью полёта.

Напомним, Днепропетровское КБ «Южное» во времена СССР являлось одним из ведущих разработчиков ракетно-космической техники. На сегодняшний день оно почти полностью разрушено, техническая документация украдена или продана за границу.

Читайте ранее в этом сюжете: В России создали новое маскировочное покрытие для боевых машин