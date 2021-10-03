Киев, 3 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. На Украине будут созданы зенитно-ракетные системы ПВО нового поколения «Кильчень», заявил 3 октября директор КБ «Южное» по коммуникациям Сергей Полуян местному изданию «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам директора по коммуникациям, КБ «Южное» до сих пор работает.

«По вооружению наша работа ведется в двух направлениях. Первое направление — это продление сроков эксплуатации ракетно-реактивного вооружения. Второе направление — это создание новых образцов ракетно-реактивного вооружения», — заявил Полуян.

Он сообщил, что КБ «Южное» планирует создать новую зенитную систему «Кильчень».

"Предлагаемая нами система — это оружие нового поколения, способное вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Комплекс будет способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км и баллистические на расстоянии до 44 км. Количество одновременно обстреливаемых целей — от 12 до 16 (в зависимости от их типа)», — рассказал директор по коммуникациям.

«Украина славится сильной школой радиолокации и информационных технологий, и сегодня мы — одна из немногих стран, способных создать зенитный комплекс шестого поколения», — сообщил Полуян.

При этом, описывая достижения КБ в сфере продления сроков эксплуатации имеющегося ракетного вооружения, Полуян употребил выражение «кое-какие узлы и агрегаты мы уже отремонтировали».

Кроме того, он заявил о создании новых боеприпасов для РСЗО «Град» с увеличенной дальностью полёта.

Напомним, Днепропетровское КБ «Южное» во времена СССР являлось одним из ведущих разработчиков ракетно-космической техники. На сегодняшний день оно почти полностью разрушено, техническая документация украдена или продана за границу.