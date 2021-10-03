Милан, Италия, 3 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Италии на закрытое на ремонт здание парковки рухнул небольшой частный самолет Piper. Об этом сообщило в воскресенье, 3 октября, агентство ANSA.

Полиция Италии

ЧП произошло недалеко от станции метро «Сан-Донато» на юго-востоке Милана.

По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек (два пилота и шесть пассажиров).

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины происшествия пока неизвестны.