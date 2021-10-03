Сухум, 3 октября 2021, 17:18 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочий визит в Москву из-за инцидента со стрельбой в Сухуме, сообщается на сайте абхазского лидера.
По данным МВД Абхазии, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокаи на площади им. Багапша на сухумской набережной произвёл пять выстрелов из пистолета в воздух.
Кокая не подчинился требованию прибывших на место правоохранителей сдать оружие. В конфликт вмешались сопровождавшие его люди.