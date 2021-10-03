Сухум, 3 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочий визит в Москву из-за инцидента со стрельбой в Сухуме, сообщается на сайте абхазского лидера.

Аслан Бжания

«Главе государства пришлось прервать рабочий визит в связи осложнением ситуации, вызванным инцидентом, произошедшим в Сухуме 30 сентября и 1 октября», — говорится в сообщении.

По данным МВД Абхазии, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокаи на площади им. Багапша на сухумской набережной произвёл пять выстрелов из пистолета в воздух.

Кокая не подчинился требованию прибывших на место правоохранителей сдать оружие. В конфликт вмешались сопровождавшие его люди.