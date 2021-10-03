Бастрыкин ждёт доклада о поиске убийцы студенток в Оренбуржье
Оренбург, 3 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин ждёт из Оренбурга доклада о ходе расследования уголовного дела об убийстве трёх девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Глава СКР Александр Бастрыкин
От главы областного следственного управления Вячеслава Зудермана он ожидает информации о проведённом комплексе следственных действий.
Как сообщало ИА REGNUM, под подозрение попал ранее судимый Лазарев Александр Вячеславович