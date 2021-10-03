Оренбург, 3 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин ждёт из Оренбурга доклада о ходе расследования уголовного дела об убийстве трёх девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

От главы областного следственного управления Вячеслава Зудермана он ожидает информации о проведённом комплексе следственных действий.