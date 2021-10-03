Ташкент, 3 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе переговоров в Ташкенте обсудили ситуацию в Туркестане и Афганистане. Об этом 3 октября заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе и развитию событий в Афганистане», — сказал Кабулжанов.

Он добавил, что стороны отметили «необходимость содействия процессу широкого национального примирения и формированию инклюзивного правительства в Афганистане, обеспечению соблюдения фундаментальных прав и свобод человека в стране, недопущению гуманитарного кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, американская делегация прилетела в Ташкент 4 октября из Женевы, где прошел двусторонний диалог по стратегической стабильности между США и Россией.

В рамках визита Шерман запланирована встреча с высокопоставленными лицами Узбекистана и представителями гражданского общества республики.