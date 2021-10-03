Екатеринбург, 3 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идёт проверка по факту обнаружения в Харитоновском парке тела мужчины. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Алексей Колчин ИА REGNUM Харитоновский парк

При осмотре тела выявлены признаки смерти от переохлаждения. Но точная причина гибели будет установлена в ходе судебной медицинской экспертизы.

Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых отметил, что умершим оказался мужчина 1984 года рождения, работавший в киоске по продаже фруктов. Как сообщало ИА REGNUM, тело нашли в парке у пруда утром 3 октября.