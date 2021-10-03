Баку, , 16:59 — REGNUM Азербайджан и Турция намерены провести совместные военные манёвры возле границы Армении в Нахичевани, сообщает 3 октября пресс-служба министерства обороны Турции.

Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов Msb.gov.tr

По утверждению ведомства, военные учения «Нерушимое братство-2021» Баку и Анкара проведут 5−8 октября. Их целью объявлена отработка взаимодействия между вооруженными силами Турции и Азербайджана.

«Пятого-восьмого октября в Нахчиевани будет проведен очередной этап учений «Нерушимое братство-2021». Цель учений — развитие дружбы, сотрудничества и взаимодействия между Вооруженными силами Турции и Азербайджана. Мы будем и впредь всеми возможностями поддерживать наших азербайджанских братьев, как это делали до сих пор, мы вместе в печали и радости, придерживаемся концепции «два государства, одна нация», — сказала официальный представитель министерства национальной обороны Турции Пинар Кара.

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