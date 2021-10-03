Москва, 3 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. На 71-м году жизни скончался народный художник России, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) им. В. И. Сурикова, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников. Об этом 3 октября сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ.

Траур

«Скончался великий художник, монументалист, — отметили в академии. — Он был удивительным человеком, честным, открытым, снискал себе любовь, признательность и уважение многих людей».

Напомним, что Иван Лубенников, который закончил МГАХИ им. В. И. Сурикова, родился в 1951 году в Минске.

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