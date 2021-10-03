Екатеринбург, 3 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Свердловской области 2 октября выявили 535 заразившихся коронавирусом. Из них 105 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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Новые случаи обнаружены в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, НижнегмТагиле, Первоуральске, Ревде и многих других населённых пунктах .К утру 3 октября их зарегистрировали уже 140 536.

Выздоровели 129 438 пациентов. Скончались от COVID-19 уже 6418 человек.