Киев, 3 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Россия остановила транзит газа точно так же, как Киев когда-то перекрыл Северо-Крымский канал, заявил представитель комсомола Украины Александр Кононович.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, когда транзит еще сохранялся, украинские власти могли «отбирать» российский газ у Венгрии, но теперь страну ждут дополнительные расходы, в частности на газовую инфраструктуру.

«Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы, — сказал он на YouTube-канале музыканта Тарика Незалежко. — Знаете, течет река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы перекрыли в Крым воду».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.