Вашингтон, 3 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Вашингтон обеспокоен «провокационной» военной активностью Китая возле Тайваня и продолжит поддержку необходимого потенциала самообороны острова, заявил 3 октября официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По его словам, действия Китая подрывают мир во всем регионе.

«Мы глубоко обеспокоены провокационной военной активностью Китая вблизи Тайваня, которая имеет дестабилизирующий характер, несёт в себе риски подрыва мир и стабильности в этом регионе. Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань», — указано в заявлении Прайса.

Такое заявление госдеп США сделал на фоне сообщений китайских государственных СМИ о новом усилении активности ВВС КНР у берегов Тайваня.

По словам Прайса, США полностью привержены ранее взятым на себя обязательствам по обеспечению безопасности Тайваня.

«Обязательства США перед Тайванем незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности как в Тайваньском проливе, так и во всем регионе. Мы продолжим поддерживать наших друзей и союзников, продвигая наше процветание, безопасность и ценности, а также углублять наши связи с демократическим Тайванем», — заявил Прайс.