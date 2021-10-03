Алжир, , 16:26 — REGNUM Власти Алжира закрыли свое воздушное пространство для военных самолетов Франции, которые осуществляют миссию у берегов Африки. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Алжиром и Францией резко обострились после весьма спорного высказывания президента Пятой Республики Эммануэля Макрона.

Напомним, что Алжир был французской колонией, при этом в прибрежной зоне там проживало большое количество этнических французов, которые в боролись за сохранение колонии в составе Франции. Макрон встретился с потомками тех, кто противостоял борцам за независимость Алжира.

По данным французской газетыLe Monde, Макрон сказал им, что официальная история Алжира была полностью переписана. Утверждается, что Макрон заявил следующее:

«История Алжира основана не на истинах, а, скорее, на дискурсе ненависти к Франции».

При этом газета пишет, что французский президент имел в виду алжирскую правящую элиту, а не общество в целом.

В Алжире высказывания французского президента расценили как вмешательство во внутренние дела и отозвали посла в Париже для консультаций.