Москва, , 16:26 — REGNUM Власти Украины, которые проводят «наглую внешнюю политику», пытаются прикрывать несоответствие амбиций потенциалу. Об этом 3 октября написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд, — отметила она. — Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом».

По ее словам, Украина не смогла сохранить традиции и модернизировать страну, усугубила внутренний раскол, провалила реформы, а теперь наглостью прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки по Львовской области заявил, что его страна не достигнет успеха без сильной и «наглой» международной политики.

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