Кабул, 3 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В результате взрыва возле мечети Идгах в Кабуле убиты и ранены не менее 28 человек, сообщает 3 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на местных силовиков.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

По утверждению телеканала, погибли восемь человек, ещё 20 были ранены.

По мнению нынешних властей Афганистана, взрыв был организован с целью покушения на руководителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чиновников правительства и военных.

Напомним, в мечети Идгах во время взрыва проводилась церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, одного из руководителей взявшего власть в стране движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).