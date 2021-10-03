Екатеринбург, 3 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Свердловской области для посещения общественных мест будут введены QR-коды. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Павел Креков.

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Как пишет Накануне.Ru, сделать это власти собираются «достаточно быстро». В основной части различных учреждений и заведений создадут зоны, в которых смогут находиться только те, кто привился от COVID-19 или переболел им.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о создании таких зон объявил губернатор Евгений Куйвашев. Напомним, в Свердловской области снова идёт рост числа выявленных носителей коронавируса.