Канберра, 3 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Исследование экологов показало, что масштабные лесные пожары в Австралии в 2019—2020 годах вызвали резкий рост числа видов пчёл, находящихся под угрозой исчезновения. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Global Change Biology.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчёлы

Масштабные лесные пожары в Австралии начались осенью 2019 года. Природное бедствие привело к гибели нескольких десятков человек. Огонь уничтожил около 18 млн гектаров леса, что сделало пожары сезона 2019−2020 года самыми разрушительными за всю историю наблюдений в Австралии.

Группа учёных под руководством Джеймса Дори из Университета Флиндерса оценила влияние этих пожаров на популяции пчёл. Они установили, что в результате стихийного бедствия два вида пчёл могут быть внесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Ещё девять видов этих насекомых оказались в категории уязвимых.

Исследователи отметили, что до пожаров 2019—2020 года из аборигенных видов пчёл в Австралии под угрозой исчезновения находились только три. Авторы исследования отметили, что разработанная ими методика может использоваться для проведения аналогичных исследований последствий природных бедствий на популяции других насекомых или животных.