Анкара, 3 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Жителям Турции необходимо заниматься спортом с целью обеспечения здорового образа жизни, поэтому необходимо развивать массовый спорт в стране. Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Физические упражнения очень важны для здоровья, — написал турецкий лидер. — Я стараюсь заниматься спортом три дня в неделю. В движении — изобилие».

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в отношениях между Турцией и США в настоящее время наметились шаги к их улучшению.