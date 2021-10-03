Женева, Швейцария, 3 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Легкоатлетка из Бахрейна Калькидан Гезань установила на турнире в Женеве новый рекорд мира в забеге на дистанции 10 км. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Бег

Бегунья смогла преодолеть указанную дистанцию за 29 минут 38 секунд, что стало новым мировым рекордом.

При этом предыдущий рекорд принадлежал Джойсилин Джепкосгеи из Кении и составлял 29 минут 43 секунды.

Отметим, ранее 30-летняя Калькидан Гезань стала серебряной медалисткой на летних Олимпийских играх в Токио в беге на 10 тыс. м.