Москва, 3 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Первая неделя продаж iPhone 13 в России оказалась самой удачной среди всех смартфонов американской компании Apple. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor.

(сс) Mike Mozart IPhone 11

По данным oneFactor, через неделю после начала продаж новых смартфонов от Apple в России отечественные операторы зарегистрировали 93 тысячи iPhone 13 различных модификаций. Аналогичный показатель для предыдущей линейки iPhone в 2020 году составил 57 тысяч регистраций.

Отмечается, что самой востребованной в России оказалась модель iPhone 13 Pro, на которую пришлось около половины от всех регистраций. Второй по популярности стала самая дорогая модификация iPhone 13 Pro Max.

Ранее самой успешной линейкой смартфонов от Apple по итогам первых семи дней продаж в России были устройства серии iPhone 11. Вышедшие в сентябре 2019 года устройства за первую неделю продаж разошлись в количестве 67 тысяч единиц.