Москва, 3 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Алексей Ионов не будет принимать участия в тренировочном сборе национальной российской команды перед матчами со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом 3 октября сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Уточняется, что 32-летний футболист получил в расположении своей команды травму и поэтому не участвовал в матче Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и московской командой ЦСКА.

Отметим, по итогам шести туров отборочного турнира к ЧМ-2022 сборная России имеет в активе 13 очков и находится на втором месте турнирной таблицы группы Н, отставая от лидера — сборной Хорватии — по разнице мячей.