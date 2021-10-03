3 октября 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 17:03 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин и Эрдоган встретились в Сочи

Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, в Сочи прошла встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В начале переговоров российский лидер отметил, что даже в те моменты, когда переговоры между двумя странами идут непросто, они всё же завершаются позитивным результатом. «Экономические отношения между двумя странами стали еще крепче, несмотря на ущерб, нанесенный пандемией, — подчеркнул Путин. — Объем вложений Турции в российскую экономику составляет $1,5 млрд. Между тем российские инвестиции в экономику республики достигли $6,5 млрд». Путин подчеркнул, что «по телефону всего не обсудишь», отсюда важность двусторонних переговоров. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул важность встреч «лицом к лицу» и отметил, что «ковид разлучил друг с другом многих друзей». «Как говорится, друг познается в беде», — подчеркнул турецкий лидер и поблагодарил за помощь, которую Россия оказала Турции в борьбе с пожарами. Как сказал Эрдоган, объем торговли между Турцией и Россией временами увеличивался и снижался, однако на данный момент показатели стабильно хорошие, и он уверен, что эти показатели будут только увеличиваться. Также он выразил особую благодарность за поддержку в сфере туризма. Эрдогана во время визита сопровождали глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Хакан Фидан, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун. Заявлений для прессы по итогам встречи сделано не было.

США пригрозили Турции новыми санкциями из-за С-400

Как пишет Haberrus со ссылкой на Reuters, в преддверии встречи в формате «один на один» президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая прошла в Сочи 29 сентября текущего года, Вашингтон пригрозил Анкаре новыми санкциями в случае очередной покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. Эрдоган ранее дал интервью американскому телеканалу CBS, в котором подтвердил, что Турция в ближайшее время намерена купить вторую партию российских комплексов. В ответ официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американцы «предупреждают Турцию больше не покупать российские вооружения». Он также добавил: «Мы на каждом этапе настаиваем на том, чтобы Турция отказалась от С-400 и не приобретала новые вооружения у России». И подчеркнул, что покупка нового российского вооружения может привести к новым санкциям, в дополнение к санкциям, введенным в декабре 2020 года.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Я должен был совершить убийство, чтобы создать хаос»

Как пишет новостной портал Ahvalnews.com, Фейяз Озтюрк, который, как утверждается, является агентом MİT, рассказал детали плана убийства венского политика Бериван Аслан. Озтюрк после депортации из Австрии в Италию сделал заявление для французского еженедельника Le Point. Журналист-расследователь Гийом Перье встретился с ним на острове Сицилия. Вот отрывок из его интервью: «Вы работали в качестве агента? Да. Вы были наняты для убийства Бериван Аслан? Да. В августе 2020 года было организовано собрание в курдском кафе под названием «Месопотамия» в Белграде. Человек по имени Угур объяснил задачу следующим образом: «Необходимо убить Аслан, чтобы «создать хаос».

Турция обеспокоена увеличением числа воздушных атак в Идлибе

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, в заявлении министра национальной обороны Турции Хулуси Акар, сделанном перед саммитом президентов Турции и России, говорится, что в Идлибе увеличилось количество воздушных атак. «Эти действия не соответствуют условиям договоренностей с Россией. Мы, в свою очередь, действуем строго в соответствии с обязательствами», — сказал Акар. «Мы действуем в строгом соответствии с условиями договоренностей. Однако в последнее время увеличилось количество воздушных атак. Мы ранее уже говорили, что эти действия не соответствуют меморандуму о взаимопонимании. В данном направлении ведутся переговоры на всех уровнях». Подчеркнув, что Турция выполнила и продолжает выполнять свои обязанности в рамках соглашений, Акар отметил: «Мы должны приложить все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность как наших сирийских братьев и сестер, так и безопасность наших войск и границ, а также защитить нашу страну, которая уже не в силах принять дополнительную волну беженцев. Мы внимательно и с тревогой следим за развитием событий».

Турция превратилась в мафиозное государство

Согласно новостному порталу Bold Media, расположенная в Швейцарии международная неправительственная организация «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» опубликовала отчет о состоянии организованной преступности в странах — членах ООН. В отчете, финансируемом Европейским союзом, Госдепартаментом США и Интерполом, Турция заняла 12-е место среди 193 стран с самым высоким уровнем организованной преступности. В отчете указывается, что Турция всё больше стала напоминать мафиозное государство. Также в отчете приводятся следующие утверждения: «Турецкое правительство часто использует определенные криминальные рынки, такие как торговля золотом и нефтью, торговля людьми и контрабанда оружия, в собственных интересах и в политических целях. В зависимости от политических условий и геополитических отношений с другими странами, турецкое правительство принимает решение об усилении либо ослаблении контроля над деятельностью организованной преступности».

Банда Абдуллы Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР

Отношения между Россией и Турцией вступают в период «стратегического сотрудничества»

Как пишет корреспондент турецкой редакции Sputnik Туран Салджы, в заявлениях, сделанных после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи, говорится, что на встрече в основном обсуждались вопросы по «стратегическому сотрудничеству». С российским лидером были обсуждены вопросы по строительству трех атомных электростанций на территории Турции; касательно соблюдения Турцией и Россией договоренностей по Сирии, турецкий лидер подтвердил, что Турция продолжает очищать радикальные элементы в коридоре безопасности, и ни о каком отступлении не может быть и речи; процесс по приобретению Турцией С-400 продолжается; говорилось о сотрудничестве в космической сфере; об отправке турецкого космонавта в Россию для прохождения подготовки к полету в космос; также обсуждались вопросы по Ливии и Афганистану. Был затронут и вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе: «Российская сторона подчеркнула, что сторонам следует искать компромиссное решение в части определения границ и развития транспортной инфраструктуры». Были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества и возможность производства некоторых комплектующих на территории Турции.

Парижское соглашение на повестке дня в парламенте Турции

Как пишет газета BirGün, парламент Турции возобновил законодательную деятельность на прошлой неделе после 2,5-месячного перерыва. Эрдоган направил депутатам Парижское соглашение. Он сделал заявления относительно этого договора на пресс-конференции, которая была организована после заседания кабинета министров. «Мы должны завершить процесс утверждения до Саммита по изменению климата, который состоится в Глазго в ноябре, — сказал Эрдоган и продолжил. — Мы подготовим и осуществим все наши среднесрочные и долгосрочные программы развития в рамках структурного преобразования, предусмотренного зеленой революцией».

Совместный концерт с хором Российской армии

Согласно сообщению телеканала FOX TV, турецкий певец Халук Левент рассказал о совместной гастрольной программе c хором Российской армии. Как сообщил певец, он ранее исполнял с хором национальные и государственные гимны. Он также поведал о турне, который начался 27 сентября в Стамбуле, продолжится в Анкаре, Мерсине, Адане, Конье, Манавгате, Анталии, Фетхие, Измире и завершится в Бурсе 11 октября. Как сказал певец, «у хора самый сильный вокал в мире. Я пел их песни, «Калинку» играл на гитаре в барах. Я мечтал однажды выступить с ними на сцене и спеть». Он также отметил, что российский хор имел для него большое значение с детства, и он всегда слушал его с большой любовью. По словам певца, он очень обрадовался, когда в прошлом году общий друг предложил ему дать совместный концерт с хором Российской армии.

Эрдоган и Путин Kremlin.ru

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Спустя полтора года в школах возобновилось оффлайн-обучение. Однако есть опасения; уровень заболеваемости коронавирусом среди возрастной группы 0−17 лет увеличился до 25%.

Кандидат на должность посла США в Турции Джефф Флейк заявил, что в случае дальнейших приобретений Турцией российских вооружений Анкару ждут новые санкции в дополнение к уже имеющимся.

Стало известно, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден проведут встречу в узком формате в рамках саммита глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» (G-20), которая запланирована на 30−31 октября в Риме.

Японский автопроизводитель Honda прекратил производство на своем заводе в городе Гебзе провинции Шекерпынар, который действовал с 1997 года.

Планируется возобновить паромное сообщение и грузовые перевозки между Трабзоном и Сочи.

Встреча G20 по Афганистану состоится за несколько недель до саммита глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» (G-20) в Риме.