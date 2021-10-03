3 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Очередное заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным высмеяли в соцсетх.

Светлана Шаповалова, , 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Причём не абы какой, а в «формате тет-а-тет». В социальных сетях иронизируют: «готов к встрече с богом». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

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«Профессиональный дурак», — отметил в сообществе ИА REGNUM («ВКонтакте») Сергей Ковалёв.

«Зачем такому мудрому государю, как Путин, встречаться с подпиндосным клоуном Зеленским?» — вопрошает Иван Петров.

«Для ЗЕ Путин — Бог. Он его цитирует. Говорит его словами. Своего ничего!» — поделилась наблюдением Ирина Гаврилова.

«Столько самомнения? Смешно. Уровни уж сильно разные», — замечает Сергей Штанько. «Звучит примерно как: готов к встрече с богом», — иронизирует Татьяна Грозная.

«Клянчить он готов всегда», — поддерживает Олег Стройков.

«Игрец на пианине недавно заявил, что Бандерия «на первом месте в Европе по количеству качественных дорог»! Верю, что те дорожки он самолично опробовал! Забористые дорожки! Шнурки погладь, клоун, к чему ты готов, расскажешь своему психиатру!» — смеется на сайте «Комсомольской правды» читатель под псевдонимом «О, Хоспадя!».

«Уровень не тот: с клоуном о чём говорить? Это выглядеть даже смешно будет…» — считает Иванов.

«Уровень Зеленского — это встреча с Галустяном», — соглашается Т.

«Жених согласен, родственники тоже, осталось спросить невесту. Большой ошибкой было бы согласие Путина: пустые разговоры ни к чему не приведут, но Зеленский почувствует свою значимость. Зачем?» — вопрошает «Гость».

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"Точно готов? Молодец. Жди в приёмной, вызовут…» — иронизирует «Добрыня». «Встречаться с Зеленским — это ниже человеческого достоинства. Ему можно только плюнуть в морду» — считает Владимир.

«С моей точки зрения, Зеленскому нужна навсегда забыть о встрече с Россией. Цирк и представления окончены… Погасли все свечи! … ТОЧКА», — считает «Татьяна Стрелец».

«О чём с тобой говорить, клоун! Сначала войну прекрати в Донбассе и людей убивать», — замечает Ольга Цветкова.

«О чём можно говорить с Зеленским? Это тот, кто струсил и не выполнил свои обещания перед избирателями», — напоминает Дмитрий Шевченко.

«Актер хороший, роль марионетки плохая. Мира от него не ждите», — написал Виктор Котов.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовности к встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа». По его словам, встреча в формате тет-а-тет с Путиным была бы достаточно предметной.

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