Томск, 3 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Владикавказский футбольный клуб «Алания» уверенно обыграл томскую команду «Томь» в матче пятнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле томского стадиона «Труд» и закончилась в пользу гостей со счетом 1:3.

В составе победителей забитыми мячами отличились полузащитник Давид Кобесов (16-я минута) и оформивший в матче дубль защитник Алан Багаев (23-я и 45-я).

Автором единственного забитого гола «Томи» стал хавбек Никита Кирсанов (11-я).

При этом «Алания» доигрывала матч в меньшинстве после удаления на 88-й минуте Владимира Хубулова.

Отметим, по итогам матча в активе «Алании» 29 очков, что позволяет клубу занимать третье место в турнирной таблице ФНЛ. У «Томи» 17 очков и двенадцатое место.