Сент-Луис, США, 3 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Клим Костин получил травму в предсезонном матче с командой «Чикаго Блекхоукс». Об этом 3 октября сообщает сайт НХЛ.

(сс) Sarah Connors Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Уточняется, что 22-летний российский хоккеист получил травму верхней части тела, степень серьезности которой позднее определит медицинское обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Чикаго» нанес поражение с разгромным счетом 1:5 команде «Сент-Луис» в предсезонном матче.