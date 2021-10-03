Санкт-Петербург, 3 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Имевшаяся у киностудии «Ленфильм» задолженность полностью погашена. Об этом сообщил председатель совета директоров «Ленфильма» Фёдор Бондарчук.

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«Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это всё происходит вот сейчас», — цитирует Бондарчука агентство ТАСС.

Продюсер добавил, что киностудия обновила состав совета директоров, который одобрил программу развития «Ленфильма». Бондарчук подчеркнул, что студии удалось вернуть права на «золотую коллекцию» фильмов.

Счета «Ленфильма» были арестованы в середине 2019 года из-за крупной задолженности. Банкротства удалось избежать благодаря совместным действиям министерств культуры и финансов РФ, а также крупнейшего кредитора студии — банка ВТБ.