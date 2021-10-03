Салехард, 3 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 2 октября зафиксировали ещё 104 случая заражения коронавирусом. Эти данные 3 октября приводит окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 50 766 заразившихся. Выздоровел 48 771 человек.

650 пациентов госпитализированы. Из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ. 695 граждан скончались за весь период от COVID-19.