Уотфорд, Великобритания, 3 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уотфорд» принял решение расстаться со своим главным тренером Франсиско Хавьером Муньосом Лломпартом, который также известен как Хиско. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба команды.

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Уточняется, что 41-летний испанский специалист уволен с занимаемого им поста из-за неудовлетворительных результатов команды в новом сезоне английской Премьер-лиги.

«Уотфорд» всегда будет благодарен Хиско за ту роль, которую он сыграл в прогрессе минувшего сезона. Клуб желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Отметим, Хиско занял пост главного наставника «Уотфорда» в декабре минувшего года и в прошлом сезоне команда под его руководством заняла второе место в Чемпионшипе (второй по значимости дивизион английского футбола).