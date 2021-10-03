Вашингтон, 3 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Глобальные продажи электромобилей американской компании Tesla в третьем квартале 2021 года превысили 241 тысячу единиц, что стало рекордным показателем для компании. Об этом сообщает портал The Verge.

Bill Dickinson Tesla

В сравнении с третьим кварталом 2020 года поставки Tesla выросли на 102 тысячи электромобилей (72%). При этом аналитики ожидали, что в истекшем квартале Tesla продаст не более 227 тысяч автомобилей.

Предыдущий квартал оказался неудачным для многих крупнейших автопроизводителей. В частности, крупнейшая автомобилестроительная компания США General Motors по итогам квартала реализовала 447 тысяч автомобилей. Поставки GM за год упали на 33%.

Отмечается, что Tesla удалось снизить влияние дефицита электронных компонентов из-за быстрой перестройки цепочки поставок. Возможность использования компонентов от различных производителей была реализована благодаря оперативной модификации программного обеспечения.