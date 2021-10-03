Москва, , 14:26 — REGNUM Регионы с самыми большими экологическими проблемами назвала в интервью РИА «Новости» глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Кемеровская область — самый большой образователь отходов, — отметила она. — Основные угледобывающие регионы, они же проблемные — это Иркутская область, Магаданский край, Красноярский край. Красноярский край — это одна большая болевая точка. С 2019 года мы проводим проверки угледобывающих компаний в этих регионах. К 1 сентября 2021 года были проверены 132 недропользователя, которые работают на 231 лицензионном участке, выявлено почти 1,4 тысячи нарушений. Материалы 48 проверок (по 71 лицензии) направлены в Роснедра для принятия решения о досрочном прекращении права пользоваться недрами. Алтай, Амурский край и Дальний Восток — «золотые» регионы с проблемами. По состоянию на 1 сентября мы проверили почти сто недропользователей, это 300 участков золотодобычи, выявили почти тысячу нарушений, 43 лицензии просим отозвать, выписали штрафов на 1,4 миллиарда рублей».

Светлана Радионова Gosnadzor.ru

Радионова обрисовала основные причины, по которым, по ее мнению, предприятия нарушают экологическое законодательство. «Росприроднадзор видит ситуацию так: сначала мы выдаем лицензии компаниям, которые финансово неустойчивы, а потом вынуждены гоняться за недропользователями, — отметила она. — Это часто малые предприятия, которые не попадают под плановые проверки. При этом наш инспектор может чуть ли не в тюрьму пойти из-за загрязнения реки. Выходить на добычу полезных ископаемых должны компании, которые обладают финансовой подушкой или банковскими гарантиями. Должны получать лицензии те предприятия, которые могут проводить рекультивацию, когда они еще работают, а не бросать участок. У добычных компаний должны быть технологии рекультивации, и они должны утверждаться нами или еще какими-то компетентными органами».

«Выдавая лицензии, — заявила глава Росприроднадзора, — мы торгуем чистотой. В Алтайском крае, мы считаем, выдача лицензий должна быть единичная. Это наше богатство, наша климатическая повестка, наша способность адаптироваться к изменению климата, сократить содержание СО2 в атмосфере. Там же леса, которые являются инструментом для поглощения СО2 из атмосферы. Бездумная выдача лицензий приводит к ситуациям как в Башкирии. Там ущерб природе составил 604 миллиона рублей. Ну и что? Там индивидуальный предприниматель, который владел производством. Что с ним делать? Отобрать дом, машину? А у него дети. Он, конечно, должен был думать, когда вел такой грязный бизнес, но это не избавляет ситуацию от этической составляющей… У бизнеса множество возможностей защитить свои права, множество ассоциаций, а в итоге, когда мы приходим, пожимают плечами».

Росприроднадзор, как рассказала в интервью Светлана Радионова, впервые системно подошел к вопросу сохранения минеральных источников на Кавказе. «Сейчас на Кавказе идет варварская эксплуатация минеральных источников. Огораживается участочек метр на метр вокруг скважины, и дальше все застраивается. Если мы хотим развивать курорты, похожие на европейские, то необходимо эти постройки снести. Нельзя на участке в десять соток построить десятиэтажный дом. Необходимо понимать, какое допустимое воздействие мы можем оказывать на природу», — убеждена она.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что подход к экологическому туризму должен быть быть взвешенным, организованным и разумным. «Любой уголок нашей родины должен быть доступен всем, — подчеркнула она. — Экотуризм — это не варварство. Надо рассчитывать предельные антропогенные нагрузки: в период гнездования птиц, в период размножения, в период цветения и прочие ограничения. Должно быть понимание, когда и сколько человек могут попасть на охраняемую природную территорию. Доступ должен быть у всех, но он должен быть взвешенным, организованным и разумным. Иначе мы год туда походим, а дальше начнем друг другу присылать фотографии с тропы, заваленной мусором». «Мы считаем, что расчет возможной нагрузки на территорию должен быть произведен, — заявила Радионова. — Сейчас ничего такого нет… Мы сейчас делаем большой анализ законодательства. Хотим посмотреть, сколько за последние пять лет было принято законов в защиту экологии: не про снижение административных барьеров для бизнеса, а для экологии». Среди самых ярких примеров таких законов она назвала уменьшение платы за негативное воздействие в Арктике. «Не знаю, на что это положительно повлияло. Арктика требует подготовки и вложений. Да, это будет дороже, но это необходимо принять, когда вы собираетесь вести бизнес в Арктике, — рассказала Радионова. — Бизнес сейчас говорит, что мы защищаем экологию. Значит, мы на одной стороне. Я думаю, что анализ займет у нас около двух месяцев. Когда мы убрали арктические коэффициенты, и плата за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду — ред.) упала. Мы же не только штрафы и ущербы рассчитываем, мы уточняем и корректируем плату за выбросы. Да, не везде спешат платить. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе дошли до второй инстанции арбитражного суда, потому что доначислили 148 миллионов платежей одной компании».

По мнению главы ведомства, в портах должна быть организована единая экологическая служба, чтобы Росприроднадзор не бегал за каждым судном. «На Байкале, — напомнила Радионова, — 7000 маломерных судов. Куда они сливают остатки топлива и отходы жизнедеятельности? Там только один пункт сдачи, других нет. Из того, что видно нашей службе, только 10% судовладельцев заключили договоры по сдаче отходов. Из них только 5% эти договоры выполнили. Допустим, вы как турист поехали по Байкалу на три часа, конечно, вы пойдете в туалет, и где это все окажется? В Байкале. Здесь должен быть единый оператор по отходам от судов. Ни одно судно не должно выходить в рейс без договора об утилизации отходов. Подсчитать тоннаж отходов несложно. Есть усредненные показатели, по которым очевидно, что отходы явно сливают куда-то, а не сдают на переработку. Сейчас китайские двигатели стали дешевыми, и купить себе моторную лодку могут многие. Такая же ситуация с дешевыми китайскими сетками. Я уже рассказывала, что люблю рыбалку, и в детстве сама плела сети, и выбросить их или потерять было бы катастрофой, это было дорого. Сейчас выбросить сетку — само собой. А это дополнительное загрязнение озера и гибель животных. Мы за разумный подход к ресурсам, бережное отношение и соблюдение закона». По мнению главы Росприроднадзора, «вода — это следующая нефть». «Посмотрите на Урал и наши отношения с Казахстаном, на Иртыш и на наши отношения с Китаем. А мы сейчас убиваем реки золотодобычей. Кто-то должен отвечать за Байкал целиком», — уверена она.