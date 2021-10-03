Москва, 3 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев в скором времени начнет тренировки в общей группе после восстановления от травмы колена. Об этом 3 октября рассказал отец игрока Дмитрий Черышев, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Steindy Денис Черышев

"У него все нормально, тренируется, потихонечку возвращается в общую группу. Было небольшое повреждение, но сейчас все получше. Очень много травм в команде, поэтому не могут они никак разбежаться и выиграть, по срокам восстановления сказать ничего не могу. Мы люди суеверные, такие вещи не обсуждаем», — сказал он.

Также Дмитрий Черышев отметил, что в этой ситуации много нюансов и добавил, что полузащитник надеялся восстановиться к отборочным матчам сборной России и к чемпионату мира, однако в данном случае «мы предполагаем, а Бог располагает».

Отметим, Денис Черышев получил растяжение медиальной боковой связки левого колена 12 сентября в матче четвертого тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Осасуной».