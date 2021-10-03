Москва, 3 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В России продажа билетов на зимние Олимпийские игры (ОИ) 2022 года в Пекине не открывалась. Об этом 3 октября сообщила Мария Изотова, директор по связям компании «Матч хоспиталити», являющейся официальным авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

«На Олимпиаду в Пекине продажа билетов в России не открывалась. На днях было официально объявлено о допуске на трибуны только болельщиков — резидентов КНР. Поэтому продаж не было и не будет в дальнейшем», — приводит ее слова ТАСС.

Отметим, 29 сентября пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая.