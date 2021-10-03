3 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Уровень «наглости» внешней политики Украины, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, в Сети сравнивают с лаем подзаборной шавки. Хотя бы потому, что слово «наглый» происходит от древнерусского «нагой», то есть «голый». Это как нельзя хорошо характеризует нынешнее состояние Украины — с голой задницей, но с понтами.

Светлана Шаповалова, , 15:30 — REGNUM Очередное спорное заявление украинского президента Владимира Зеленского о «наглой» и «мощной» внешней политике «Незалежной» спровоцировало волну ироничных комментариев в интернете. Люди шутят: «Не наглая, а тупенькая». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения в Сети.

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«Наглый карлик-шут, который крутится под ногами у грандов, дёргает их за штанины и настойчиво клянчит подачки. И куда «вперед» — в пропасть?» — задаётся вопросом «ВКонтакте» Кирилл Чернышский.

«Не наглая, а тупенькая», — иронизирует читатель под псевдонимом «Мирный Вася».

«А ему деваться некуда. Иначе свои же наваляют, а то и посадят или прибьют», — рассуждает Евгений Фалько.

«Наглецов учат!» — замечает Сергей Кашулин.

«Наглость — второе счастье. Но для этого надо, чтобы тебя хоть немного боялись и уважали», — напоминает Анатолий Нестеров.

«Наглость должна иметь основание», — считает Grigori Malazyan.

«Не замечайте наглую Украину, и она исчезнет», — предложил Виктор Гармашов.

«Мощные, это когда у тебя заводы открываются, трактора и комбайны покупаются, чтобы поле пахать. Суда строятся, шахтёры после работы своим детям конфеты покупают. Когда медики домой приходят и улыбаются, а учителя тетрадки проверяют, а не холодильник, потому что есть нечего. Это было у нас в 90-е годы, неужели вы у себя хотите это повторить», — не соглашается С. с Зеленским.

Уильям Чейз. Шут

«Они это повторили, только с большим размахом, снесли промышленность напрочь и развязали гражданскую войну. Как ни лихо было в 90-е, но половина страны не ездила на заработки ни в Казахстан, ни на Украину, ни в Европу», — считает Антон.

«Сильный, мощный и наглый парень этот Зеленский», — считает Адриан.

«Чтобы быть наглой страной, надо, чтобы экономика страны была хотя бы на уровне польской или иметь природных богатств примерно как в России. Ну и, разумеется, армию соответственно, а наглую побирушку с протянутой рукой гонят отовсюду», — считает Владимир Б.

«Пусть этот наглец посмотрит на своё фото в США, когда он стоял сзади подписывающих какие-то договоры не первых в США персон», — смеётся С.

«Клоун, что тут скажешь!» — соглашается Алексей С.

«А ведь зелебоба прав. Требовать от Европы и США решить проблемы Украины с Россией, при этом не следуя указаниям своей метрополии, это верх наглости», — подметил Z.

«Вот где причина… Весь мир уже воротит от их некомпетентности и недипломатичности, а они, как сами признались, это делают специально. И упиваются своим провалом», — удивляется М.

«Зеленский опять всё перепутал. Не сильное и наглое, а плебейское и угасающее. Американские печеньки дают свои плоды, глюкомания процветает», — иронизирует Сергей Пахомов.

«Наконец-то Зеля сам признал, что воровство и обман являются основой политики государства Украина», — иронизирует Политик.

Президент Украины Владимир Зеленский president.gov.ua

«Наглость — это отрицательное нравственно-этическое качество личности, проявляющееся как беззастенчивость, грубость, бесстыдство, дерзость. Нашёл чем хвастаться! Лучше сказал бы «уверенное в себе государство». Хотя чему тут удивляться?

Слово «наглый» происходит от древнерусского «нагой», то есть «голый». Это как нельзя хорошо характеризует нынешнее состояние Украины — с голой задницей, но с понтами», — пояснил Юрий Николаев.

«Да уж. И это президент страны. Такое ощущение, что читаешь анонс новой комедии с ним в главной роли. Тут им впору портки снимать и нести на блошиный рынок, а он о мощи говорит. А наглость у Украины на уровне шавки подзаборной, тявкает и всё, а выхлоп только из-под хвоста.

Подросла «новая» Украина и оказалось для новых хозяев, что щенок-то не породистый… Теперь и не кормят из-за огорчения», — сделал вывод Д.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха, президент страны Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область: «Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая».

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