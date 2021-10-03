Глазго, Великобритания, 3 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Новым главным тренером футбольного клуба из Глазго «Селтик» может стать бывший главный наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Об этом 3 октября сообщает британская газета The Sun.

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По информации издания, 45-летний специалист с Украины включен в шорт-лист руководства «Селтика».

При этом команда под руководством нынешнего главного тренера клуба Ангелоса Постекоглу, занявшего этот пост летом, потерпела семь поражений во всех турнирах и руководство клуба рассматривает варианты его замены.

Отметим, в настоящее время «Селтик» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 10 очками в активе.

Под руководством Шевченко в период с 2016 по 2021 года сборная Украины не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, однако прошла на чемпионат Европы 2020 года, где дошла до стадии четвертьфинала.