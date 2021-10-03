Москва, 3 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В холодное время года водителям рекомендуется использовать топливо с октановым числом, указанным автопроизводителем. Об этом сообщил директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников агентству «Прайм».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили зимой

Епанешников отметил, что часто автолюбителям советуют зимой переходить на другой тип бензина. Предполагается, что топливо с большим или меньшим октановым числом может улучшить работу двигателя в мороз.

«Но это не так — производитель изначально настраивает двигатель на работу с определенным топливом, не стоит уклоняться от его инструкций», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в зимний период особенно важно обращать внимание на качество топлива. Чтобы снизить риск заправки некачественным бензином эксперт посоветовал выбирать большие сетевые автозаправочные станции.

Директор по сервису и запасным частям подчеркнул, что автомобиль можно использовать и в достаточно сильные морозы. При этом важно, чтобы использовалось качественное топливо и двигатель автомобиля был полностью исправен.