Москва, 3 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Завершилась Всероссийская акция «Экодежурный по стране», организованная Российским движением школьников. В этот раз в акции приняли участие более 20 тысяч человек из 80 регионов Российской Федерации, среди них активисты РДШ, а также их родители и учителя. В ходе акции удалось собрать 73 тонны мусора.

Владимир Бадмаев, ИА REGNUM Селенга

Всероссийская акция «Экодежурный по стране», организованная экологическим направлением Российского движения школьников, проходила с 10 сентября по 2 октября 2021 года. В рамках акции на территории Российской Федерации прошли массовые субботники, организованные активистами РДШ, ребята привлекали и своих родителей, и педагогов. Так, например, вместе с пятиклассником и активистом РДШ Егором Сотничем провёл уборку берега реки Селенги Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский. Об экологических проблемах Республики Бурятия он рассказал на Открытом уроке Президента России Владимира Путина 1 сентября 2021 года.

«Мы с папой просто ходим убираться, когда есть время. Поэтому, я хочу вам сказать: «Давайте хотя бы сначала не мусорить и понемножку убираться, выходить на все берега Селенги! Если вы не из Республики Бурятия, не из Иркутской области, то убирайтесь хотя бы там на Волге, на реке Москве, везде убирайтесь, потому что экология уже в опасности!» — обратился к ребятам страны активист РДШ Егор Сотнич.

Акция «Экодежурный по стране» стартовал 10 сентября в Иркутской области, там Российское движение школьников организовало две официальные площадки. В рамках первой площадки, расположенной неподалеку от поселка Усть-Балей (в 44 километрах от Иркутска) к Всероссийской акции присоединилось 100 человек, в том числе и активисты Экологического направления. Ребята занимались высадкой саженцев на территории, пострадавшей от лесных пожаров летом 2021 года. Всего участники акции высадили около 4000 саженцев. И 9 других регионах были организованы официальные площадки Российского движения школьников: в Челябинской области, в Чувашской Республике, в Ленинградской области, в Тульской области, в Волгоградской области, в Республике Саха (Якутия) в Республике Дагестан и Республике Бурятии прошли уборки выбранных территорий. Содействие в вывозе бытовых отходов с официальных площадок РДШ оказал Российский экологический оператор.

«Сегодня мы завершаем наш проект этого года Экодежурный по стране. Ребята молодцы, ребята побили рекорд прошлого года. Наверное, это все-таки должно быть частью или долгом каждого гражданина нашей страны, потому что только от нас зависит, сможем ли мы сохранить нашу прекрасную Родину в чистоте и красоте, и такой вот красивой передать своим детям и внукам. В нашей семье мы отказались от использования пластиковых пакетов, мы занимаемся раздельным сбором мусора. Я очень люблю путешествовать, хожу в походы, часто с семьей выбираемся куда-нибудь с палатками. Так вот поверьте, обратно мы привозим гораздо больше мусора, чем могли произвести сами. Потому что, когда ты куда-то приезжаешь и, естественно, когда ты видишь банки, бутылки пластиковые пакеты, вам все равно будет неприятно, а хочется, чтобы такое красивое место, куда ты приехал оставалось таким же красивым и впредь. Поэтому что-то удаётся сжечь, что-то забираем с собой, и это традиция», — рассказал Герой России Сергей Рязанский.

Регионы, которые не были назначены Экодежурными в этой акции, также имели возможность присоединиться к массовой уборке. Самыми активными среди них стали Нижегородская область, Рязанская область и Ростовская область.

Всего в Всероссийской акции «Экодежурный по стране» приняло участие более 20 тысяч человек, среди которых активисты РДШ, их родители и педагоги. Им удалось собрать 73 тонны мусора и побить весенний рекорд в 60 тонн.