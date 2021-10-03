Активисты РДШ собрали более 70 тонн мусора в 80 регионах России
Москва, 3 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Завершилась Всероссийская акция «Экодежурный по стране», организованная Российским движением школьников. В этот раз в акции приняли участие более 20 тысяч человек из 80 регионов Российской Федерации, среди них активисты РДШ, а также их родители и учителя. В ходе акции удалось собрать 73 тонны мусора.
Всероссийская акция «Экодежурный по стране», организованная экологическим направлением Российского движения школьников, проходила с 10 сентября по 2 октября 2021 года. В рамках акции на территории Российской Федерации прошли массовые субботники, организованные активистами РДШ, ребята привлекали и своих родителей, и педагогов. Так, например, вместе с пятиклассником и активистом РДШ Егором Сотничем провёл уборку берега реки Селенги Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский. Об экологических проблемах Республики Бурятия он рассказал на Открытом уроке Президента России Владимира Путина 1 сентября 2021 года.
Акция «Экодежурный по стране» стартовал 10 сентября в Иркутской области, там Российское движение школьников организовало две официальные площадки. В рамках первой площадки, расположенной неподалеку от поселка Усть-Балей (в 44 километрах от Иркутска) к Всероссийской акции присоединилось 100 человек, в том числе и активисты Экологического направления. Ребята занимались высадкой саженцев на территории, пострадавшей от лесных пожаров летом 2021 года. Всего участники акции высадили около 4000 саженцев. И 9 других регионах были организованы официальные площадки Российского движения школьников: в Челябинской области, в Чувашской Республике, в Ленинградской области, в Тульской области, в Волгоградской области, в Республике Саха (Якутия) в Республике Дагестан и Республике Бурятии прошли уборки выбранных территорий. Содействие в вывозе бытовых отходов с официальных площадок РДШ оказал Российский экологический оператор.
Регионы, которые не были назначены Экодежурными в этой акции, также имели возможность присоединиться к массовой уборке. Самыми активными среди них стали Нижегородская область, Рязанская область и Ростовская область.
Всего в Всероссийской акции «Экодежурный по стране» приняло участие более 20 тысяч человек, среди которых активисты РДШ, их родители и педагоги. Им удалось собрать 73 тонны мусора и побить весенний рекорд в 60 тонн.